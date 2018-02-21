Аббас выступил в Совбезе ООН : "Палестинцы живут на этой земле более 5 тысяч лет"

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас выступил на ежемесячном заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, так называемому "палестинскому вопросу".

В ходе выступления Аббас потребовал от мирового сообщества помощи в реализации принципа "два государства для двух народов", выразив несогласие с позицией президента США Дональда Трампа, признавшего Иерусалим столицей Израиля.

Он также озвучил требование палестинцев предоставить им возможность основать собственное независимое государство в границах 1967 года и созыва специальной конференции участием региональных и международных участников, имеющей целью реанимацию мирного процесса.

"Мы никогда не отказывались от переговоров, которые являются единственным способом достижения мира. У нас должно быть одно правительство, один закон и одно юридическое оружие. Мы выступаем против терроризма и экстремизма и подписали международные соглашения с 38 странами, включая США, Россию и другие страны, цель которых – бороться с терроризмом там, где это необходимо", – утверждал Аббас.

"Палестинцы являются потомками хананеев, которые жили на этой земле более 5.000 лет назад. Наш народ живет в условиях оккупации, и Великобритания должна нести ответственность за трагедию Декларации Бальфура. Семь десятилетий прошли после Накбы (так называют палестинцы создание Государства Израиль – прим. ред.), мы страдаем, а наши беженцы все еще не признаны международным сообществом", – заявил с трибуны ООН палестинский лидер. Он также добавил, что в помощи международного сообщества нуждаются 15 миллионов палестинцев.

"Я говорил с президентом Трампом, и он сообщил о переносе посольства в Иерусалим, который, по его мнению, является частью Израиля. Но это наша столица, и мы хотим, чтобы она была открытым для всех народов городом. ООН не выполняет свои решения – 68 резолюций были изданы по данной проблеме, и ни одна из них не выполнена", – продолжал Аббас.

Глава ПНА также утверждал, что у ООН нет иного выбора, кроме как признать государство Палестина, что будет способствовать мирному процессу, и он намерен и дальше прилагать усилия для достижения этой цели.

На СБ ООН Махмуд Аббас представил собственную "дорожную карту", состоящую из шести пунктов: 1. проведение до середины 2018 международной конференции с участием региональных представителей года; 2. взаимное признание Израилем и Палестиной права на существование; 3. проведение переговоров по спорным вопросом и заключение промежуточного соглашения, которое станет основой постоянного мирного договора; 4. отказ Израиля и Палестины от каких-либо односторонних шагов; 5. Соединенные Штаты должны отказаться от переноса своего посольства в Иерусалим; 6. выполнение условий, содержащихся в "арабской мирной инициативе".

Вслед за Махмудом Аббасом к микрофону поднялся постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон. Однако, закончив свою речь, Аббас покинул зал. Данон заявил, что главной причина застоя в переговорном процессе кроется в Махмуде Аббасе.

Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН, заявила, что Вашингтон готов работать с палестинским руководством, но не будет ему потакать. "Палестинцы должны выбирать между максимальными требованиями и подстрекательством, и компромиссом, как это сделали Египет и Иордания. Вам не обязано нравиться решение США по Иерусалиму, вы даже не должны с ним соглашаться. Но это решение уже есть и оно не изменится".

Глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу, комментируя слова палестинского лидера, написал: "Аббас не сказал ничего нового. Он продолжает бежать от мира и продолжает выплачивать террористам и их семьям 347 миллионов долларов".

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в своем блоге на Twitter так прокомментировал выступление Махмуда Аббаса : "Доктор Аббас и мистер Абу Мазен, мы все знаем кто вы. Одной рукой вы выплачиваете деньги террористам, которые действуют против Израиля, а другой - требуете признания в ООН".

Министр просвещения Израиля Нафтали Беннет посоветовал Махмуду Аббасу подумать о будущем своего народа, а не фантазировать по поводу его прошлого. "Возможно, предки палестинского народа существовали еще 5 тысяч лет назад, но находились они намного южнее - на Аравийском полуострове".

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид назвал "грубой ложью" выступление Махмуда Аббаса. "Мир не может позволить палестинцам быть единственным народом, который передает статус беженца по наследству. Не существует миллионов палестинских беженцев, и Израиль никогда не признавал их право на возвращение", - заявил Лапид.





