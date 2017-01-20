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В мире

В Алжире продолжается охота на "израильских шпионов"

время публикации: 11:38 | последнее обновление: 11:42 блог версия для печати фото
В Алжире продолжается охота на "израильских шпионов"

Алжирские спецслужбы ведут борьбу против израильской шпионской сети, сообщил на этой неделе сайт Mondafrique. Согласно этой информации, контрразведка ищет агентов Израиля "по всей стране".

Напомним, что 13 января алжирские СМИ сообщили об аресте десяти человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Аресты проводились в Гардае, в центре Алжира. Были задержаны граждане Ливии, Мали, Ганы, Эфиопии, Либерии, Кении и Нигерии и конфисковано современное оборудование по сбору информации.

Mondafrique сообщает, что поиски израильских шпионов начались в 2016 году, когда алжирские власти обнаружили, что со стороны тунисской границы в воздушное пространство страны проникают беспилотные летательные аппараты. В Тунисе находится база американских БПЛА, но представители США заявили, что не ведут шпионажа против Алжира, и что их беспилотники действуют только в Ливии.

В результате алжирские спецслужбы, якобы, установили, что шпионские беспилотники были израильскими. Алжир считает, что Израиль активно собирает информацию о военных объектах в этой стране на фоне модернизации вооруженных сил, осуществляемой с помощью России.

Представители Алжира также предупредили соседний Тунис об активности израильских шпионов, но тунисское руководство не обращало внимания на предупреждения, пока в середине декабря в Сфаксе не был убит Мухаммад аз-Зауари, помогавший ХАМАС разрабатывать БПЛА. Алжирские спецслужбы полностью уверены в том, что аз-Зауари ликвидировали агенты "Мосада".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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