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В мире

Жертвами наезда в Мельбурне стали три человека, полиция исключила версию теракта

время публикации: 08:12 | последнее обновление: 08:12 блог версия для печати фото
На месте происшествия в Мельбурне 20 января 2017 года

По уточненным данным, в результате умышленного наезда в Мельбурне погибли три человека, еще не менее 20 получили ранения различной степени тяжести, сообщает 9News.com.au.

Полицейские сообщили, что квалифицируют происшествие, как уголовное преступление, а не теракт. По словам представителей правоохранительных органов, наезд связан с поножовщиной, произошедшей в районе Виндзор ранее в тот же день. В этом инциденте подрались два брата, и один из них нанес другому тяжелые ранения.

Сотрудники полиции ранили водителя автомобиля при задержании. Его жизнь вне опасности.

Информация о личности злоумышленника на данный момент не публикуется.

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// NEWSru.co.il // В мире // 20 января 2017 г.
Автомобильный теракт в Мельбурне: один погибший, десятки раненых







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Пятница, 20 января 2017 г.
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