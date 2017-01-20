Жертвами наезда в Мельбурне стали три человека, полиция исключила версию теракта

По уточненным данным, в результате умышленного наезда в Мельбурне погибли три человека, еще не менее 20 получили ранения различной степени тяжести, сообщает 9News.com.au.

Полицейские сообщили, что квалифицируют происшествие, как уголовное преступление, а не теракт. По словам представителей правоохранительных органов, наезд связан с поножовщиной, произошедшей в районе Виндзор ранее в тот же день. В этом инциденте подрались два брата, и один из них нанес другому тяжелые ранения.

Сотрудники полиции ранили водителя автомобиля при задержании. Его жизнь вне опасности.

Информация о личности злоумышленника на данный момент не публикуется.