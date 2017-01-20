Мексиканский наркобарон "Коротышка" Гусман экстрадирован в США

Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра (Эль Чапо, Коротышка), главарь наркокартеля "Сингалоа", экстрадирован в США. Об этом в четверг, 19 января, сообщило министерство иностранных дел Мексики.

"Правительство Мексики сегодня экстрадировало Хоакина Гусмана Лоэру в США", – говорится в сообщении.

Ранее в тот же день мексиканский суд отклонил апелляцию адвокатов Гусмана на решение властей страны о его экстрадиции.

Напомним, что в первый раз "Коротышка" бежал из мексиканской тюрьмы в 2001 году. Его поймали только в 2014 году, однако ему почти сразу снова удалось бежать. После этого власти Мексики, опасаясь нового побега наркобарона из тюрьмы, приставили к Гусману круглосуточную охрану и регулярно переводили "Коротышку" из одной камеры в другую.

Мексиканские власти выследили наркобарона после второго побега благодаря интервью, которое "Коротышка" дал известному голливудскому актеру и режиссеру Шону Пенну. В организации встречи Гусмана и Пенна помогала мексиканская актриса Кейт дель Кастильо.