20 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
03:20 Мексиканский наркобарон "Коротышка" Гусман экстрадирован в США
02:20 Испанский суд назвал причину задержания российского программиста Станислава Лисова
01:52 В районе Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,8
23:45 Минобороны РФ: российская армия в скором времени получит гиперзвуковое оружие
22:18 Le Soir: из-за угрозы ареста Ципи Ливни отменила визит в Брюссель
21:44 В Бразилии разбился самолет, на борту которого находился член Верховного суда
21:27 В РПЦ прошла встреча с делегациями ХАМАС и ФАТХ
19:35 CNN смоделировал и выложил в сеть "репортаж" об убийстве Трампа на инаугурации
18:55 Белый дом скоро объявит о том, состоится ли перенос посольства в Иерусалим
17:46 Опрос Le Monde: Марин Ле Пен победит в первом раунде президентских выборов
В мире

Мексиканский наркобарон "Коротышка" Гусман экстрадирован в США

время публикации: 03:20 | последнее обновление: 03:25 блог версия для печати фото
Мексиканский наркобарон "Коротышка" Гусман экстрадирован в США

Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра (Эль Чапо, Коротышка), главарь наркокартеля "Сингалоа", экстрадирован в США. Об этом в четверг, 19 января, сообщило министерство иностранных дел Мексики.

"Правительство Мексики сегодня экстрадировало Хоакина Гусмана Лоэру в США", – говорится в сообщении.

Ранее в тот же день мексиканский суд отклонил апелляцию адвокатов Гусмана на решение властей страны о его экстрадиции.

Напомним, что в первый раз "Коротышка" бежал из мексиканской тюрьмы в 2001 году. Его поймали только в 2014 году, однако ему почти сразу снова удалось бежать. После этого власти Мексики, опасаясь нового побега наркобарона из тюрьмы, приставили к Гусману круглосуточную охрану и регулярно переводили "Коротышку" из одной камеры в другую.

Мексиканские власти выследили наркобарона после второго побега благодаря интервью, которое "Коротышка" дал известному голливудскому актеру и режиссеру Шону Пенну. В организации встречи Гусмана и Пенна помогала мексиканская актриса Кейт дель Кастильо.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 28 мая 2016 г.
Наркобарон "Коротышка" опротестовал свою экстрадицию в США
// NEWSru.co.il // В мире // 21 мая 2016 г.
Власти Мексики одобрили экстрадицию наркобарона "Коротышки" в США
// NEWSru.co.il // В мире // 7 мая 2016 г.
"Коротышку" Гусмана перевели в тюрьму на границе с Техасом
// NEWSru.co.il // В мире // 28 марта 2016 г.
В Мексике задержан финансист наркокартеля Гусмана
// NEWSru.co.il // В мире // 13 января 2016 г.
Мексиканские власти опасаются нового побега Гусмана
// NEWSru.co.il // В мире // 10 января 2016 г.
Наркобарон "Коротышка" Гусман, скрываясь после побега, дал интервью Шону Пенну







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 20 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017