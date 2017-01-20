Испанский суд назвал причину задержания российского программиста Станислава Лисова

Гражданина России Станислава Лисова, задержанного в Испании по запросу ФБР, американская сторона подозревает в кибермошенничестве, передает РИА Новости.

"Его подозревают в преступном сговоре с целью совершения мошенничества электронным способом и мошенничества с помощью компьютеров", – сообщил агентству представитель Национального суда Испании.

Как отметил собеседник РИА Новости, вопрос об экстрадиции Лисова решается судом. Этот процесс "займет до нескольких недель". Он также добавил, что россиянин "находится в заключении без права выхода под залог".

Ранее супруга задержанного Дарья Лисова рассказала телеканалу Russia Today, что живет вместе с мужем в Таганроге, в Испанию они прилетели в отпуск. По словам Дарьи, Станислав работает программистом, занимается поддержкой и разработкой сайтов.

Станислав Лисов 13 января был задержан в аэропорту Барселоны, куда приехал, чтобы сдать взятый на прокат автомобиль. Из Барселоны семья Лисовых планировала отправиться в Лион, к друзьям.

После задержания сотрудники испанской полиции начали проверять телефон, планшет и ноутбук С.Лисова. Они также сообщили, что задерживают россиянина по запросу ФБР и Интерпола.