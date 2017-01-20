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В мире

Первое заявление президента Трампа: создание системы противоракетной обороны

время публикации: 20:24 | последнее обновление: 20:24 блог версия для печати фото

Через несколько минут после завершения церемонии инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа Белый дом опубликовал заявление по поводу внешней политики нового главы государства.

Информационное агентство Reuters сообщило, что Белый дом пообещал разработать новую систему противоракетной обороны для защиты от угрозы со стороны Ирана и КНДР. Дополнительные подробности не опубликованы.

Во время инаугурационной речи Дональд Трамп пообещал "уничтожить радикальный исламский терроризм", а также подчеркивал, что намерен руководствоваться исключительно американскими интересами, вместо того, чтобы финансировать создание армий в других государствах.

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Инаугурация Дональда Трампа. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // В мире // 20 января 2017 г.
Дональд Трамп приведен к присяге в качестве президента
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Началась церемония инаугурации Дональда Трампа







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Пятница, 20 января 2017 г.
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