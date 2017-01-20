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СМИ: Galaxy Note 7 возгорались из-за дефекта аккумуляторов

время публикации: 16:09 | последнее обновление: 16:09 блог версия для печати фото
СМИ: Galaxy Note 7 возгорались из-за дефекта аккумуляторов

Компания Samsung пришла к выводу, что причина самовозгорания телефонов Galaxy Note 7 заключается в дефекте аккумуляторов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на еще неопубликованный отчет компании.

По данным газеты, Samsung установила, что батареи для телефонов Galaxy Note 7 были неправильного размера, из-за чего перегревались. Вдобавок, при выпуске некоторых батарей ATL был допущен брак, но какой именно, в этом сообщении не указано.

Южнокорейская компания Samsung Electronics после многочисленных случаев возгорания аппаратов объявила о прекращении производства и о полной остановке продаж и обмена смартфонов Samsung Galaxy Note 7 по всему миру в октябре 2016 года.

Предварительные выводы компании тоже указывали на неисправность батареи как на причину воспламенения телефона.

Ущерб от отзыва аппаратов Galaxy Note 7 составил, по разным оценкам, от пяти до 19 миллиардов долларов.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 11 октября 2016 г.
Компания Samsung объявила о полной остановке продаж и обмена Galaxy Note 7
// NEWSru.co.il // Экономика // 10 октября 2016 г.
Samsung объявил о прекращении производства Galaxy Note 7
// NEWSru.co.il // Экономика // 2 сентября 2016 г.
Samsung готовит отзыв смартфонов Galaxy Note 7 из-за воспламеняющейся батарейки
// NEWSru.co.il // Экономика // 2 августа 2016 г.
Компания Samsung представила смартфон Galaxy Note 7







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