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В мире

В Нью-Йорке голливудские знаменитости вышли на демонстрацию против Трампа

время публикации: 06:16 | последнее обновление: 06:16 блог версия для печати фото
Алек Болдуин на демонстрацию против Трампа

Вечером в четверг, 19 января, накануне инаугурации 45-го президента в Нью-Йорке состоялась демонстрации протеста против избрания республиканца Дональда Трампа президентом США, в которой приняли участие несколько тысяч человек, включая мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, режиссера Майкла Мура, актеров Роберта Де Ниро, Алека Болдуина и Марка Руффало, актрис Джулиану Мур, Марису Томей и Шейлин Вудли, певицу Шер, проповедника Альфреда Шарптона и других знаменитостей.

Демонстранты прошли около небоскреба "Трамп тауэр" на Манхэттене.

СМИ цитируют выступление знаменитостей на этой демонстрации. В частности, ТАСС отмечает, что Де Ниро выступал первым и назвал Трампа "дурным примером для всей страны и этого города".

Болдуин, который в цикле передач пародирует избранного президента на телеканале NBC, крайне критически отозвался о назначенцах в новую администрацию. "Эти люди являются просто бесчестьем, но надежда все-таки есть. Трамп и Пенс (избранный вице-президент) рассчитывают, что вы поддадитесь, однако отличительной чертой нью-йоркцев является то, что они не сдаются и не прогибаются", – сказал актер.

Майкл Мур заявил, что "Америка переживает крайне опасный период в своей истории". "Все настолько плохо, насколько кажется вам. Но станет еще хуже", – предрек режиссер.

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