20 января 2017 г.
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В мире

Песков: Трамп - не "наш человек"

время публикации: 14:54 | последнее обновление: 14:57 блог версия для печати фото
Песков: Трамп - не "наш человек"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что не стоит считать Дональда Трампа "нашим человеком". Об этом он сказал в интервью телепрограмме "Вести в субботу", которая будет полностью транслироваться 21 января.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Трамп в первую очередь президент США, а не "наш человек", и аналитики, как западные, так и российские, ошибаются, если считают иначе, сообщает ТАСС.

Помимо этого, во время пресс-конференции 20 января Дмитрий Песков сказал, что президент Владимир Путин вряд ли будет смотреть инаугурацию Дональда Трампа.

Инаугурация избранного президента США пройдет в Вашингтоне вечером 20 января.

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