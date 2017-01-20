Песков: Трамп - не "наш человек"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что не стоит считать Дональда Трампа "нашим человеком". Об этом он сказал в интервью телепрограмме "Вести в субботу", которая будет полностью транслироваться 21 января.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Трамп в первую очередь президент США, а не "наш человек", и аналитики, как западные, так и российские, ошибаются, если считают иначе, сообщает ТАСС.

Помимо этого, во время пресс-конференции 20 января Дмитрий Песков сказал, что президент Владимир Путин вряд ли будет смотреть инаугурацию Дональда Трампа.

Инаугурация избранного президента США пройдет в Вашингтоне вечером 20 января.