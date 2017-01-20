В Нью-Йорке и Вашингтоне прошли демонстрации протеста

В Нью-Йорк, Вашингтоне и других городах США прошли демонстрации протеста против избранного президента Дональда Трампа. В некоторых местах акции протеста переросли в беспорядки.

В Нью-Йорке прошли демонстрации с участием знаменитостей, в том числе, известных голливудских актеров. Одним из них был Алек Болдуин, который высмеивал Трампа во время акции протеста. Среди других участников были мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, режиссер Майкл Мур, актеры Роберт Де Ниро и Марк Руффало, актрисы Джулиана Мур, Мариса Томей и Шейлин Вудли, певица Шер и проповедник Альфреда Шарптона.

Сообщалось о столкновениях демонстрантов с полицейскими.

Во время некоторых демонстраций в Вашингтоне участники акций протеста разбивали витрины магазинов и окна автомобилей. Полицейские задержали несколько человек. Стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ.