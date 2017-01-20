20 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:08 В Нью-Йорке и Вашингтоне прошли демонстрации протеста
17:10 Трамп встретился с Обамой в Белом доме
16:09 СМИ: Galaxy Note 7 возгорались из-за дефекта аккумуляторов
14:54 Песков: Трамп - не "наш человек"
13:25 Спасатели обнаружили выживших в итальянском отеле, на который сошла лавина
11:38 В Алжире продолжается охота на "израильских шпионов"
09:15 Сенегал ввел войска в Гамбию из-за кризиса после выборов президента
08:12 Жертвами наезда в Мельбурне стали три человека, полиция исключила версию теракта
06:52 Вашингтон готовится к инаугурации Дональда Трампа
06:16 В Нью-Йорке голливудские знаменитости вышли на демонстрацию против Трампа
В мире

В Нью-Йорке и Вашингтоне прошли демонстрации протеста

время публикации: 18:08 | последнее обновление: 18:08 блог версия для печати фото
В Нью-Йорке и Вашингтоне прошли демонстрации протеста

В Нью-Йорк, Вашингтоне и других городах США прошли демонстрации протеста против избранного президента Дональда Трампа. В некоторых местах акции протеста переросли в беспорядки.

В Нью-Йорке прошли демонстрации с участием знаменитостей, в том числе, известных голливудских актеров. Одним из них был Алек Болдуин, который высмеивал Трампа во время акции протеста. Среди других участников были мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, режиссер Майкл Мур, актеры Роберт Де Ниро и Марк Руффало, актрисы Джулиана Мур, Мариса Томей и Шейлин Вудли, певица Шер и проповедник Альфреда Шарптона.

Сообщалось о столкновениях демонстрантов с полицейскими.

Во время некоторых демонстраций в Вашингтоне участники акций протеста разбивали витрины магазинов и окна автомобилей. Полицейские задержали несколько человек. Стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 20 января 2017 г.
Трамп встретился с Обамой в Белом доме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 января 2017 г.
Герцог поблагодарил Обаму и пожелал удачи Трампу
// NEWSru.co.il // В мире // 20 января 2017 г.
Песков: Трамп - не "наш человек"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 января 2017 г.
Мэр Иерусалима: "Обама сдался радикальному исламу"
// NEWSru.co.il // В мире // 20 января 2017 г.
Вашингтон готовится к инаугурации Дональда Трампа
// NEWSru.co.il // В мире // 20 января 2017 г.
В Нью-Йорке голливудские знаменитости вышли на демонстрацию против Трампа







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 20 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017