20 января 2017 г.
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В мире

Спасатели обнаружили выживших в итальянском отеле, на который сошла лавина

время публикации: 13:25 | последнее обновление: 13:25 блог версия для печати фото
Спасатели обнаружили выживших в итальянском отеле, на который сошла лавина

Итальянские источники сообщили, что несколько человек обнаружены живыми в отеле, на который 18 января обрушилась снежная лавина. Общее число жертв этого стихийного бедствия достигло четырех человек.

По одним данным, спасатели нашли живыми пятерых человек и эвакуировали их на вертолете. По другой информации, обнаружены шесть человек, но они пока не эвакуированы из отеля.

В момент схода лавины в горном отеле "Rigopiano di Farindola" находилось примерно 30 человек, в том числе, 20 постояльцев.

Отель находится в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия в провинции Абруццо. Сход лавины, по всей видимости, был следствием недавнего землетрясения.

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