Адама Барроу, победивший на выборах президента Гамбии, был приведен к присяге в качестве главы государства в соседнем Сенегале из-за острого кризиса в своей стране. Проигравший выборы Яхья Джамме пытается сорвать вступление соперника в должность.

Согласно результатам выборов президента Гамбии, кандидат от оппозиции Адама Барроу завоевал 54,54% голосов, Яхья Джамме - 36,66% голосов, третий кандидат Мама Канде - 17,8% голосов. Джамме сначала признал результаты выборов, но потом заявил, что в ходе голосования было много нарушений, и потребовал провести новый тур. Барроу отверг это требование.

В ночь на 20 января войска Сенегала перешли границу Гамбии, чтобы обеспечить передачу власти. Информация о столкновениях не поступала. Представители Нигерии сообщили, что тоже направят контингент в Гамбию. Но затем региональная организация государств Западной Африки ECOWAS сообщила, что приостанавливает продвижение войск, чтобы дать еще один шанс переговорам.

Как сообщает The Guardian, Яхья Джамме требует пропустить его на ферму, но оппозиция утверждает, что на ферме у него оборудованы бункеры и хранятся сокровища, поэтому проигравший выборы президент может поднять мятеж, используя свою резиденцию в качестве штаба.

ECOWAS предлагает Джамме получить убежище в какой-нибудь из соседних стран. В частности, Нигерия выражала согласие принять гамбийского лидера. В ответ Джамме недавно потребовал заменить ECOWAS в качестве посредника на переговорах с оппозицией.

Гамбийские военные продолжают колебаться, выражая поддержку то Барроу, то Джамме. Адама Барроу недавно призвал армию поддержать его и пообещал улучшить условия армейской службы.

Яхья Джамме захватил власть в Гамбии в 1994 году и с тех пор оставался главой государства. В последние годы прославился такими действиями, как объявлением Гамбии исламской республикой и заявлением о том, что, по воле Аллаха, он будет править еще миллиард лет.

В 2007 году он утверждал, что изобрел лекарство от СПИДа, состоящее из трав. В 2008 году Джамме угрожал смертной казнью геям, а в 2012 году планировал массовую казнь заключенных. В 2013 году Джамме вывел Гамбию из Содружества Наций (бывшего Британского Содружества), утверждая, что эта организация носит колониальный характер. В 2014 году принял решение отказаться от использования английского языка в качестве официального.

В 2010 году Гамбия объявила о полном разрыве дипломатических отношений с Ираном. При этом Джамме несколько раз препятствовал выдаче США агентов террористической организации "Хизбалла".