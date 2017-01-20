В районе Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,8

В районе Соломоновых островов, расположенных в юго-западной части Тихого океана, произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения, зафиксированного в пятницу, 20 января, в 10:04 по местному времени, располагался в 177,6 км к юго-востоку от Хониары – столицы и крупнейшего города этого островного государства. Очаг залегал на глубине 33,6 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Предупреждение об опасности возникновения цунами опубликовано не было.