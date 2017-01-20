Вашингтон готовится к инаугурации Дональда Трампа

Торжества по случаю вступления в должность 45-го президента США будут проходить в Вашингтоне в течение трех дней.

Однако сама церемония инаугурации нового главы государства, которая состоится у стен Конгресса 20 января в 19:00 по иерусалимскому времени, обещает стать более короткой и деловой, чем у его предшественников.

Ожидается, что на инаугурацию в Вашингтон прибудут около 900 тысяч сторонников и противников нового президента. Власти города разрешили провести в дни инаугурации около 30 демонстраций поддержки и протеста.

Для обеспечения порядка в ходе инаугурации будут дополнительно мобилизованы 3 тысячи полицейских и 5 тысяч бойцов Национальной гвардии США.

По оценке газеты The Washington Post, затраты на проведение инаугурационных мероприятий могут составить от $175 млн до $200 млн. Для сравнения, затраты на инаугурацию Барака Обамы в январе 2009 года превысили $160 млн.