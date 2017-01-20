Трамп встретился с Обамой в Белом доме

Утром 20 января избранный президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге на сервисе Twitter, что "все начинается сегодня", и пригласил всех на свою инаугурацию.

Дональд Трамп добавил также, что "движение продолжается - работа начинается".

Во время инаугурации Трамп должен произнести 20-минутную речь, которую он написал вместе с помощниками, сообщило информационное агентство Reuters.

С утра Трамп в сопровождении семьи посетил евангелистскую церковь Сент-Джон. По данным The New York Times, на инаугурации будут присутствовать шесть представителей духовенства - больше, чем когда бы то ни было ранее. Среди них будет раввин Марвин Хиер, остальные - христианские священники.

Тем временем Барак Обама покинул Овальный кабинет, где побывал сегодня в последний раз в качестве президента. Затем состоялась встреча Обамы и Трампа. Уходящий и вступающий в должность президенты и их жены поприветствовали собравшихся перед Белым домом людей, прежде чем войти в здание.