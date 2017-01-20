20 января 2017 г.
последняя новость: 18:08
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:08 В Нью-Йорке и Вашингтоне прошли демонстрации протеста
17:10 Трамп встретился с Обамой в Белом доме
16:09 СМИ: Galaxy Note 7 возгорались из-за дефекта аккумуляторов
14:54 Песков: Трамп - не "наш человек"
13:25 Спасатели обнаружили выживших в итальянском отеле, на который сошла лавина
11:38 В Алжире продолжается охота на "израильских шпионов"
09:15 Сенегал ввел войска в Гамбию из-за кризиса после выборов президента
08:12 Жертвами наезда в Мельбурне стали три человека, полиция исключила версию теракта
06:52 Вашингтон готовится к инаугурации Дональда Трампа
06:16 В Нью-Йорке голливудские знаменитости вышли на демонстрацию против Трампа
В мире

Трамп встретился с Обамой в Белом доме

время публикации: 17:10 | последнее обновление: 17:10 блог версия для печати фото
Мишель Обама, Мелания Трамп, Дональд Трамп и Барак Обама

Утром 20 января избранный президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге на сервисе Twitter, что "все начинается сегодня", и пригласил всех на свою инаугурацию.

Дональд Трамп добавил также, что "движение продолжается - работа начинается".

Во время инаугурации Трамп должен произнести 20-минутную речь, которую он написал вместе с помощниками, сообщило информационное агентство Reuters.

С утра Трамп в сопровождении семьи посетил евангелистскую церковь Сент-Джон. По данным The New York Times, на инаугурации будут присутствовать шесть представителей духовенства - больше, чем когда бы то ни было ранее. Среди них будет раввин Марвин Хиер, остальные - христианские священники.

Тем временем Барак Обама покинул Овальный кабинет, где побывал сегодня в последний раз в качестве президента. Затем состоялась встреча Обамы и Трампа. Уходящий и вступающий в должность президенты и их жены поприветствовали собравшихся перед Белым домом людей, прежде чем войти в здание.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 января 2017 г.
Герцог поблагодарил Обаму и пожелал удачи Трампу
// NEWSru.co.il // В мире // 20 января 2017 г.
Песков: Трамп - не "наш человек"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 января 2017 г.
Аббас: "Иерусалим останется столицей палестинцев"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 января 2017 г.
Мэр Иерусалима: "Обама сдался радикальному исламу"
// NEWSru.co.il // В мире // 20 января 2017 г.
Вашингтон готовится к инаугурации Дональда Трампа







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 20 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017