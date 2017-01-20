Началась церемония инаугурации Дональда Трампа

В Вашингтоне началась церемония инаугурации избранного президента Дональда Трампа. На мероприятие прибыли многочисленные гости, включая бывших президентов Барака Обаму, Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Джимми Картера.

Церемонию открыл распорядитель, напомнивший, что в США с момента основания страны регулярно осуществлялась упорядоченная передача власти, в том числе, от одной партии к другой, и это служит примером подлинной демократии для всего мира.

За распорядителем выступили три священника, прочитавшие молитвы. Потом выступил сенатор-демократ Чак Шумер, призвавший американский народ сохранять единство.

Первым к присяге будет приведен вице-президент Майк Пенс, за ним придет очередь Дональда Трампа.