20 января 2017 г.
последняя новость: 19:44
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:01 Дональд Трамп приведен к присяге в качестве президента
18:54 Майк Пенс приведен к присяге в качестве вице-президента
18:48 Началась церемония инаугурации Дональда Трампа
18:08 В Нью-Йорке и Вашингтоне прошли демонстрации протеста
17:10 Трамп встретился с Обамой в Белом доме
16:09 СМИ: Galaxy Note 7 возгорались из-за дефекта аккумуляторов
14:54 Песков: Трамп - не "наш человек"
13:25 Спасатели обнаружили выживших в итальянском отеле, на который сошла лавина
11:38 В Алжире продолжается охота на "израильских шпионов"
09:15 Сенегал ввел войска в Гамбию из-за кризиса после выборов президента
В мире

Началась церемония инаугурации Дональда Трампа

время публикации: 18:48 | последнее обновление: 18:48 блог версия для печати фото
Прибытие Дональда Трампа на инаугурацию 20 января 2017 года

В Вашингтоне началась церемония инаугурации избранного президента Дональда Трампа. На мероприятие прибыли многочисленные гости, включая бывших президентов Барака Обаму, Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Джимми Картера.

Церемонию открыл распорядитель, напомнивший, что в США с момента основания страны регулярно осуществлялась упорядоченная передача власти, в том числе, от одной партии к другой, и это служит примером подлинной демократии для всего мира.

За распорядителем выступили три священника, прочитавшие молитвы. Потом выступил сенатор-демократ Чак Шумер, призвавший американский народ сохранять единство.

Первым к присяге будет приведен вице-президент Майк Пенс, за ним придет очередь Дональда Трампа.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 20 января 2017 г.
В Нью-Йорке и Вашингтоне прошли демонстрации протеста
// NEWSru.co.il // В мире // 20 января 2017 г.
Трамп встретился с Обамой в Белом доме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 января 2017 г.
Герцог поблагодарил Обаму и пожелал удачи Трампу
// NEWSru.co.il // В мире // 20 января 2017 г.
Песков: Трамп - не "наш человек"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 января 2017 г.
Аббас: "Иерусалим останется столицей палестинцев"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 января 2017 г.
Мэр Иерусалима: "Обама сдался радикальному исламу"
// NEWSru.co.il // В мире // 20 января 2017 г.
Вашингтон готовится к инаугурации Дональда Трампа







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 20 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017