Дональд Трамп приведен к присяге в качестве президента

Председатель Верховного суда США Джон Робертс привел Дональда Трампа к присяге в качестве президента. 45-й глава государства официально вступил в должность.

Пока Дональд Трамп зачитывал текст присяги, некоторые из присутствовавших на мероприятии начали свистеть.

После присяги Трамп прочитал первую президентскую речь. Он начал с того, что заявил о необходимости отстроить страну заново. Дональд Трамп выразил признательность Бараку Обаме за гладкую передачу власти.

Он отметил, что в этот день произошла передача власти от Вашингтона обратно народу. Трамп сказал, что слишком долго небольшая группа контролировала власть, и пока политики и Вашингтон процветали, в стране заводы закрывались и простые люди страдали. Успехи лидеров не становились успехами народа, отметил президент.

Трамп подчеркнул, что отныне все изменится, потому что пришло время простых людей, всех, кто сейчас смотрит церемонию.

"Важно не то, какая партия у власти, а то, контролирует ли народ свое правительство. Сегодня народ снова стал правителем страны. Забытые мужчины и женщины больше не будут забытыми. В основе нашего, невиданного движения, лежит уверенность в том, что страна существует ради служения народу. Школы, безопасность, работа - это справедливые и разумные требования честных людей, но слишком многие из нас живут в нищете. Система образования имеет деньги, но многие люди не получают знания, а преступность забирает слишком много жизней. Всему этому пришел конец", - сказал Трамп.

Трамп заявил, что США - это одна страна, и боль простых людей - это общая боль, а их успех - это общий успех. "Я присягнул на верность всем американцам", - подчеркнул он.

Трамп также сказал, что США слишком долго помогали другим странам и финансировали их войска, забывая о своей армии, и способствовали процветанию чужих государств, забывая о своей инфраструктуре и рабочих местах, в результате чего заводы закрывались и переезжали за границу. "Богатство нашего среднего класса забрали и разделили по всему миру. Но это в прошлом. Теперь мы смотрим только в будущее", - заявил он.

"Отныне Америка всегда будет стоять на первом месте. Каждое решение о торговле, налогах, иммиграции и по внешней политики будет направлено на благо американцев... Я буду бороться изо всех сил, и я никогда не подведу вас", - пообещал Трамп.

"Мы снова будем побеждать, мы вернем рабочие места, вернем границы и богатство, вернем наши мечты. Мы построим шоссе, мосты, туннели, железные дороги и аэропорты. Люди вместо получения пособий выйдут на работу. Мы будем руководствоваться двумя простыми правилами - покупать американское и нанимать американцев", - сказал Трамп.

Новый президент сказал, что США будут искать дружбы со всеми государствами, но при этом все страны имеют права ставят на первое место свои интересы. Трамп подчеркнул, что США не будут никому навязывать себя и свои идеи, а будут вместо этого служить примером, которому все захотят следовать.

"Мы усилим существующие союзы и создадим новые, поведем просвещенный мир против радикального исламского террора и сотрем его с лица земли", - подчеркнул он.