20 января 2017 г.
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В мире

В Вашингтоне во время инаугурации арестовано 95 участников беспорядков

время публикации: 21:44 | последнее обновление: 21:44 блог версия для печати фото
В Вашингтоне во время инаугурации арестовано 95 участников беспорядков
В Вашингтоне во время инаугурации арестовано 95 участников беспорядков

Во время инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне вспыхнули беспорядки, и полиция была вынуждена применить специальные средства для разгона демонстраций, чтобы восстановить порядок.

Участники беспорядков, вооруженные молотками и металлическими прутами, громили витрины и автомобили, а также бросали камни в стражей порядка. Несколько полицейских пострадали в столкновениях с ними.

Сотрудники полиции задержали 95 человек. Известно о нескольких пострадавших, получивших легкие травмы. Одним из них оказался член движения байкеров в поддержку Трампа - противники президента попали ему камнем в голову.

Эти столкновения стали самыми ожесточенными в серии протестов против победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Противники Трампа планируют новые демонстрации в Нью-Йорке и Вашингтоне в ближайшее время.

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Дональд Трамп приведен к присяге в качестве президента
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Майк Пенс приведен к присяге в качестве вице-президента
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В Нью-Йорке и Вашингтоне прошли демонстрации протеста







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Пятница, 20 января 2017 г.
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