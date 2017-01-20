В Вашингтоне во время инаугурации арестовано 95 участников беспорядков

Во время инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне вспыхнули беспорядки, и полиция была вынуждена применить специальные средства для разгона демонстраций, чтобы восстановить порядок.

Участники беспорядков, вооруженные молотками и металлическими прутами, громили витрины и автомобили, а также бросали камни в стражей порядка. Несколько полицейских пострадали в столкновениях с ними.

Сотрудники полиции задержали 95 человек. Известно о нескольких пострадавших, получивших легкие травмы. Одним из них оказался член движения байкеров в поддержку Трампа - противники президента попали ему камнем в голову.

Эти столкновения стали самыми ожесточенными в серии протестов против победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Противники Трампа планируют новые демонстрации в Нью-Йорке и Вашингтоне в ближайшее время.