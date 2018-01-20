Визит вице-президента США на Ближний Восток: ни христиан, ни палестинцев

В пятницу, 19 января, Белый дом сообщил, что поездка вице-президента Майка Пенса на Ближний Восток, откладывавшаяся несколько раз, все-таки состоится.

В субботу, 20 января, Майк Пенс приземлится в Египте, а затем отправится в Иорданию. Ожидается, что он прибудет в Израиль в воскресенье вечером.

Во время своего пребывания в Израиле вице-президент США встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и президентом Реувеном Ривлиным, посетит Стену плача и выступит в Кнессете. Израильские политики не станут сопровождать Майка Пенса к Стене плача, рядом с ним будет лишь раввин. Аналогичным образом проходило посещение Стены плача Дональдом Трампом в мае прошлого года.

Во время визита Майка Пенса в Израиль обеспечивать общественный порядок будут тысячи сотрудников полиции, бойцов МАГАВ и добровольцев, участвующих в масштабной операции "Синий щит-2". Особое внимание полиции будет сосредоточено на территории аэропорта Бен-Гурион, районе Иерусалима и прилегающих к нему пригородов, а также на трассах, ведущих к столице.

Первоначально поездка Пенса должна была, по задумке Белого дома, успокоить арабских союзников США, недовольных решением Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, а также способствовать возобновлению палестино-израильских переговоров. Однако постепенно стало ясно, что решение этих задач придется отложить.

Буквально накануне визита Пенса на Ближний Восток стало известно о том, что США сократили финансирование UNRWA, и это также не "способствовало успокоению страстей", пишет Los Angeles Times. Издание напоминает, что Майк Пенс давно настаивал на сокращении помощи палестинцам, а также на переносе посольства США в Иерусалим. Во время речи Трампа о статусе Иерусалима он стоял непосредственно рядом с президентом, что не осталось незамеченным палестинцами.

Как отмечает "Гаарец", одной из целей поездки Пенса была демонстрация поддержки христианским общинам на Ближнем Востоке. Предполагалось также, что вице-президент США посетит Бейт-Лехем (Вифлеем) и проведет встречу с главой ПНА Махмудом Аббасом. Однако после того, как Трамп произнес речь о признании Иерусалима столицей Израиля, Аббас отказался от встречи с Пенсом. В результате, во время своего ближневосточного турне Пенс не встретится ни с палестинскими политиками, ни с христианскими деятелями.





