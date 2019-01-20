Израиль и Чад договорились о восстановлении отношений

Президент республики Чад Идрис Деби и находящийся с официальным визитом в Нджамене премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявили о восстановлении дипломатических отношений между странами, разорванных в 1972 году.

Перед отлетом глава правительства заявил: "Сейчас я вылетаю в Чад - огромную мусульманскую страну, граничащую с Ливией и Суданом, чтобы сделать ещё один важный исторический прорыв. Это часть революционных изменений, которые мы проводим в арабском и мусульманском мире. Я обещал вам, что это произойдёт. Будут большие события. Будут и другие государства. Это очень беспокоит и даже вызывает гнев у Ирана и палестинцев. Они пытались предотвратить это, но безуспешно".

Впервые дипломатические отношения между странами были установлены в 1960-е годы. В ноябре 1972 года, под давлением ливийского лидера Муаммара Каддафи и саудовского короля Файсала Чад объявил о разрыве отношений, однако неофициальные контакты между странами продолжались.

Первая попытка договориться о восстановлении отношений была предпринята Сильваном Шаломом в 2005 году. В 2016 году Чад посетил гендиректор МИДа Дори Гольд, а в 2018 году – высокопоставленная делегация представителей служб безопасности.

В ноябре 2018 года президент Идрис Деби посетил Израиль с официальным визитом, представив, среди прочего, список условий, на которых он готов объявить о восстановлении отношений.