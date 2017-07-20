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В мире

Находка археологов изменила представление об истории Австралии

время публикации: 09:29 | последнее обновление: 09:29 блог версия для печати фото
Национальный парк Какаду, Австралия

Археологи обнаружили первые доказательства того, что аборигены живут в Австралии в течение как минимум 65 тысяч лет. Согласно новому открытию, они прибыли на континент на 18 тысяч лет раньше, чем считалось ранее, сообщает в четверг, 20 июля, BBC.

Артефакты, свидетельствующие об этом, были выкопаны из горного убежища в Северной территории. По утверждению исследователей, они обнаружили самые старые каменные топоры в мире и охристые мелки, которые, как считается, использовались для рисования. Ранее ученые считали, что люди прибыли в Австралию 47-60 тысяч лет назад.

По словам ассоциированного профессора Университета Квинсленда Криса Кларксона, это открытие имеет огромное значение для всего, начиная от истории внеафриканского человечества, и заканчивая представлениями аборигенов о том, как давно они живут в Австралии.

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