США сняли запрет на провоз электроники на авиарейсах из арабских стран

Власти США объявили об окончательном снятии запрета на провоз габаритной электроники на рейсах, следующих в США из стран Африки и Ближнего Востока.

Последними авиакомпаниями, на которые распространялся запрет, были авиакомпании Саудовской Аравии, однако на этой неделе ограничения прекратили действовать в международных аэропортах Джидды и Риада.

Ранее в этом месяце был снят запрет на провоз лэптопов и таблетов для авиакомпаний Турции, Кувейта и ОАЭ.

Напомним, что в марте этого года власти США и Великобритании сообщили об ограничениях, связанных с использованием габаритных электронных устройств в салонах самолетов на авиарейсах из стран Ближнего Востока. В июне список стран, которых касались подобные ограничения, был существенно расширен.

Речь шла о требовании не проносить в ручном багаже портативные компьютеры, планшеты и другую электронную технику размером большим, чем размер обычного сотового телефона. На смартфоны запрет не распространялся. Габаритную технику приходилось сдавать в багаж.

На израильские авиакомпании вводимые ограничения не распространялись. Но израильтяне, отправлявшиеся в США или Великобританию, например, через Турцию, столкнулись с необходимостью оставлять габаритную электронную технику в багаже.

Судя по имеющимся сведениям, ограничения были связаны с получением спецслужбами оперативной информации о намерении террористических группировок исламистского толка совершить серию терактов на авиарейсах, используя взрывные устройства малого размера, спрятанные в электронной технике. В ряде публикаций отмечалось, что соответствующее предупреждения американские власти получили от израильских спецслужб.





