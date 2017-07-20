Французская певица скончалась во время концерта в церкви

Французская певица Барбара Велденс скончалась во время выступления в церкви города Гурдон на юго-западе Франции. Об этом в четверг, 20 июля, сообщают западные СМИ.

Отмечается, что точная причина смерти на данный момент не установлена. По предварительной версии, у артистки произошла остановка сердца после удара током. Ей было 35 лет. Полиция расследует обстоятельства случившегося.

В 2016 году Барбара Велденс выиграла конкурс молодых талантов на фестивале имени Жака Бреля. Она также была удостоена премии для молодых исполнителей Академии Шарля Кро. 3 февраля этого года певица выпустила свой первый студийный альбом.