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В мире

Французская певица скончалась во время концерта в церкви

время публикации: 15:59 | последнее обновление: 15:59 блог версия для печати фото
Французская певица скончалась во время концерта в церкви

Французская певица Барбара Велденс скончалась во время выступления в церкви города Гурдон на юго-западе Франции. Об этом в четверг, 20 июля, сообщают западные СМИ.

Отмечается, что точная причина смерти на данный момент не установлена. По предварительной версии, у артистки произошла остановка сердца после удара током. Ей было 35 лет. Полиция расследует обстоятельства случившегося.

В 2016 году Барбара Велденс выиграла конкурс молодых талантов на фестивале имени Жака Бреля. Она также была удостоена премии для молодых исполнителей Академии Шарля Кро. 3 февраля этого года певица выпустила свой первый студийный альбом.

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