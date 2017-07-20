В Испании эксгумируют тело Сальвадора Дали, чтобы установить отцовство

В четверг, 20 июля, тело испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали будет эксгумировано для установления отцовства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города Фигерас, где хоронен Дали.

Эксгумация будет проведена по решению суда, который удовлетворил иск гадалки Пилар Абель Мартинес, утверждающей, что художник – ее отец. По словам Мартинес, родившейся в 1956 году, у ее матери была тайная связь с Дали в Порт-Лигат (провинция Жирона), где она работала в доме одной из местных семей.

В 1955 году мать переехала в Кастельон-де-Ампуриас, где вышла замуж, и через некоторое время у нее родилась дочь. Пилар рассказала, что она впервые услышала о том, что является незаконнорожденной дочерью Дали, от бабушки, матери официального отца.

В 2015 году Мартинес подала иск на установление отцовства, который был удовлетворен в июне этого года. Если экспертиза подтвердит, что Дали является ее отцом, Пилар сможет претендовать на его фамилию и авторские права, а также на 25% его наследства. По некоторым оценкам, речь идет о сумме в 300 миллионов евро.

Могила художника находится в театре-музее Сальвадора Дали, созданном им самим в Фигерасе в 1983 году. Он завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди, поэтому тело замуровано в полу одной из комнат театра-музея.

Для того, чтобы извлечь останки художника, придется поднять каменную плиту, которая весит тонну. Работы начнутся вечером, после закрытия музея, и должны завершиться к утру пятницы, 21 июля.





