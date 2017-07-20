В Евросоюзе ответили на слова Нетаниягу о безумной политике Европы в отношении Израиля

В представительстве Евросоюза в Израиле отреагировали на слова премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что политика Европы в отношении еврейского государства безумна.

"Отношения Евросоюза с Израилем глубже и шире, чем с любой третьей страной, и мы продолжаем развивать их, в экономической и политической сферах. Переход на следующий уровень должен основываться на наших общих ценностях, которые включают уважение международного гуманитарного права и шаги по достижению решения по формуле "двух государств", - сказано в посте, опубликованном на странице представительства в соцсети Twitter.

Напомним, в среду, 19 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу в Будапеште в ходе встречи с лидерами Венгрии, Польши, Чехии и Словакии подверг резкой критике политику Евросоюза в отношении Израиля. "Евросоюз – это единственное межгосударственное образование, которое обуславливает экономическое сотрудничество с Израилем, страной, поставляющей технологию Европе, выполнением политических требований. Это безумие", – сказал он.

Премьер-министр добавил: "Не надо вредить единственной стране в регионе, которая заботится об интересах Европы. Перестаньте нападать на Израиль, поддержите нас. Европа отрезает себя от одного из наиболее быстро развивающихся центров мира, и это совершенно нелогично. Европа вредит себе тем, что пытается вредить Израилю своей безумной политикой выдвижения нам условий".

Делая эти заявления, Нетаниягу не знал, что они по ошибке передаются журналистам. В тот момент, когда это выяснилось, трансляция была прервана.