Суд Азербайджана приговорил израильского блогера Лапшина к трем годам лишения свободы

Гражданин Израиля и России, блогер Алексей Лапшин, был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к трем годам лишения свободы за посещение Нагорного Карабаха.

Лапшину были предъявлены обвинения в незаконном пересечении государственной границы и призывах к нарушении территориальной целостности Азербайджана. Прокуратура требовала для блогера 6,5 лет лишения свободы.

Накануне вынесения приговора Лапшин не признал вину, но заявил о раскаянии.

"Я не согласен с обвинениями. Я побывал в 126 странах. Не считаю себя виновным. Я никого ни к чему не призывал. Перед азербайджанским народом моя вина только нравственная, и ни в коем случае не в правовой плоскости. Понимаю, насколько Карабах важен для Азербайджана. Но я ни при каких условиях не вступал в преступную связь с армянскими властями", – приводит haqqin.az выступление подсудимого. Лапшин выразил надежду, что конфликт в Нагорном Карабахе будет урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. "Я сожалею о содеянном, раскаиваюсь в том, что, поехав в Карабах, принес страдания его жителям, испытывающим тяготы оккупации. Я понятия не имел об оккупации. Находясь здесь, я испытал только хорошее отношение к себе", – заявил он.

Блогер Александр Лапшин (1976 года рождения) был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года. Поводом для задержания стал запрос властей Азербайджана, которые ранее объявили Лапшина в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса. Как сообщали азербайджанские СМИ, это было связано с визитами А.Лапшина в Нагорный Карабах. Имя Лапшина было включено бакинскими властями в "черный список" в 2011 году. Однако в июне 2015 года, как сообщали азербайджанские СМИ, Лапшин въезжал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту.

МИД Израиля, а также российское внешнеполитическое ведомство безуспешно пытались предотвратить экстрадицию Лапшина в Азербайджан. Депутат Кнессета Ксения Светлова ("Сионистский лагерь") требовала от правительства более активных действий, направленных на освобождение гражданина Израиля, отслужившего в боевых частях ЦАХАЛа.

7 февраля Александр Лапшин был специальным рейсом доставлен из Минска в Баку. Экстрадиция была осуществлена вскоре после того, как Верховный суд Беларуси отклонил апелляцию Лапшина.





