У бывшего кандидата в президенты США Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга

Агентство Reuters сообщает, что у 80-летнего американского сенатора Джона Маккейна диагностирована агрессивная форма опухоли мозга. По сведениям агентства, речь идет о глиобластоме, причиной которой стал тромб.

Как напоминает РИА Новости, ранее Маккейну была проведена операция по удалению тромба в районе левого глаза. Некоторые американские СМИ сообщают, что и опухоль у сенатора удалена.

В заявлении Mayo Clinic в Финиксе (штат Аризона), где Маккейну была сделана операция, говорится, что "сенатор и его семья изучают варианты дальнейшего лечения... они могут включать в себя комбинацию химиотерапии и облучения".

Глиобластома является наиболее частой и агрессивной из всех опухолей мозга. При лечении могут применяться химиотерапия, облучение и хирургические вмешательства.

Джон Маккейн родился 29 августа 1936 года на авиабазе ВВС США "Коко-Соло". Американский политик-республиканец, сенатор США от штата Аризона с 1987 года. Кандидат от Республиканской партии на выборах президента США 2008 года. Джон Маккейн пошёл по стопам отца и деда, в 1958 году он окончил Военно-морскую академию США, став летчиком палубной авиации. Ветеран Вьетнамской войны. Был сбит советской ракетой над Ханоем в 1967, пробыл во вьетнамском плену пять с половиной лет и был выпущен в 1973 году по условиям Парижского соглашения. В 1981 году Маккейн ушел в отставку с военной службы, а в 1982 был избран в Палату представителей Конгресса США от Республиканской партии. В 1986 избран сенатором от Аризоны, переизбирался четырежды – в 1992, 1998, 2004 и в 2010 годах. В 2000 пытался выставить свою кандидатуру в президенты США от Республиканской партии, но проиграл Джорджу Бушу-младшему на партийных выборах. В 2008 году был кандидатом в президенты США от республиканцев (официальную поддержку Маккейну оказал тогдашний действующий президент Джордж Буш-младший), однако проиграл выборы кандидату от демократов Бараку Обаме.