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В мире

Власти Молдовы отказались принять самолеты с российскими артистами

время публикации: 13:58 | последнее обновление: 13:58 блог версия для печати фото
Власти Молдовы отказались принять самолеты с российскими артистами

Власти Молдовы отказались принять самолеты министерства обороны России с артистами, которые планируют выступить в Приднестровье в связи с 25-летием подписания соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в этом регионе. Об этом сказано в письме, которое министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Республики Молдова направило в адрес российского посольства. Письмо было опубликовано в четверг, 20 июля, на сайте Deschide.md .

"Молдавские компетентные органы вынуждены отказать в предоставлении разрешения на пролет воздушного пространства Республики Молдова и посадки указанных самолетов ВВС России в аэропортах Кишинева и Тирасполя в силу отсутствия необходимых для этого условий, о которых российская сторона была раннее неоднократно проинформирована", - говорится в документе.

Ведомство выразило сожаление по поводу отсутствия согласованного плана совместных мероприятий, приуроченных к 25-летию подписания соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье и начала миротворческой операции на Днестре. Молдавские власти считают нецелесообразным проводить такие мероприятия в одностороннем порядке.

По сведениям информационного агентства ТАСС, накануне глава МИДЕИ Андрей Галбур принял посла РФ в Молдове Фарита Мухаметшина, с которым, в частности, обсудил празднование 25-летия миротворческой операции на Днестре.

"Молдавские власти считают, что годовщина прекращения вооруженного конфликта на Днестре должна быть отмечена на основе плана совместных мероприятий. Отсутствие такого плана и развертывание в одностороннем порядке таких действий не способствует укреплению доверия", - сказали в МИДЕИ.

Мухаметшин в свою очередь сообщил: "Делегация, в которой будут и артисты, журналисты, как ожидается, прилетит на самолете Министерства обороны РФ. В настоящее время с руководством Молдавии прорабатываются детали этого визита. Как ожидается, в торжествах, которые планируются в Кишиневе, Бендерах и Тирасполе, примет участие и вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью, сопредседатель российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрий Рогозин".

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