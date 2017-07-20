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В мире

Израильскую семью без объяснений сняли с внутреннего рейса в США

время публикации: 10:09 | последнее обновление: 10:20 блог версия для печати фото
Израильскую семью без объяснений сняли с внутреннего рейса в США

Сотрудники американской авиакомпании JetBlue сняли американо-израильскую семью из пяти человек с самолета, совершавшего рейс из курорта Форт-Лодердейл в Нью-Йорк.

На видеозаписи, сделанной членами семьи, видно, как сотрудник JetBlue отказывается объяснить пассажирам причину, по которой их вынуждают сойти с самолета.

Второй канал ИТВ сообщает, что Тамир Раанан и Менди Ифрах с тремя детьми (год, 5 лет и 8 лет) летели из курортного города Форт-Лодердейл во Флориде в Нью-Йорк. По словам матери семейства, когда они сели на свои места, их годовалая дочь начала бить ногами по спинке переднего кресла. Как утверждает Менди, женщина, сидевшая перед ними, повернулась, сделала им грубое замечание и пересела на свободное место.

Однако после этого экипаж потребовал от израильтян сойти с самолета, отказавшись предоставить им какие-либо объяснения.

В конечном итоге супруги полетели в Нью-Йорк другой авиакомпанией, однако обнаружили, что их багаж остался во Флориде. Семья наняла адвоката, который будет представить их в иске против авиакомпании.

Позже руководство JetBlue заявило, что снятые с рейса израильтяне вступили в конфликт с одной из пассажирок самолета и угрожали ей физической расправой.



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