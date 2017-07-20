В Киеве прошло шествие в память о журналисте Павле Шеремете

В четверг, 20 июля, в Киеве состоялось шествие в память об известном белорусском журналисте Павле Шеремете, убитом год назад. Участники акции вышли с плакатами с надписью "Кто убил Павла?". Они потребовали от властей расследовать это преступление. На месте убийства журналиста люди возложили цветы и зажгли свечи, передает сайт Meduza.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля, за рулем которого он находился. Полиция сообщила, что в автомобиле журналиста сработало самодельное взрывное устройство мощностью от 400 до 600 грамм в тротиловом эквиваленте. Прокуратура Украины возбудила дело об убийстве. По версии следствия, убийство Шеремета было связано с его профессиональной деятельностью.

Шеремет был похоронен в Минске на Северном кладбище. На похороны пришло много людей, в том числе, российский политик Илья Яшин, сопредседатель "Белорусской христианской демократии" Павел Северинец, лидер группы "Крама" Игорь Ворошкевич, поэт Владимир Некляев, политики Татьяна Короткевич, Анатолий Лебедько и Леонид Борщевский, экс-кандидат в президенты Алесь Михалевич, а также друзья и коллеги Шеремета из Украины.