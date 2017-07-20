Естественная убыль населения России выросла почти втрое

За первые пять месяцев 2017 года в России естественная убыль населения выросла почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Согласно данным Росстата, на 1 июня численность населения РФ составила 146,8 млн человек, что на 0,02% ниже, чем в начале года, передает РИА Новости.

В январе-мае естественная убыль населения достигла 111,8 тыс человек, тогда как годом ранее эта цифра составляла 41,6 тыс. Вместе с тем, потери в численности оказались на 72,2% компенсированы миграционным приростом, отмечает Росстат.

В период с января по май текущего года скончались 791 тыс жителей России, 679,2 тыс детей появились на свет. Таким образом, число умерших россиян превысило число родившихся в 1,2 раза.

Миграционный прирост за этот период составил 80,7 тыс человек.