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Трамп заявил, что жалеет о назначении Сешнса министром юстиции

время публикации: 09:16 | последнее обновление: 09:16 блог версия для печати фото
Дональд Трамп и Джефф Сешнс

В интервью изданию The New York Times президент США Дональд Трамп заявил, что ни в коем случае не назначил бы Джеффа Сешнса генеральным прокурором, если бы знал, что Сешнс отстранится от контроля над расследованием о вмешательстве России в американские президентские выборы.

"Сешнс не должен был самоустраняться, а если он собирался устраниться, то должен был сказать мне об этом до того, как занял свой пост, и я бы назначил кого-то другого", - заявил Трамп и добавил, что Сешнс поступил "очень некрасиво" по отношению к нему.

Напомним, в марте генпрокурор США Джефф Сешнс заявил о том, что отстраняется от контроля над расследованием о вмешательстве России в выборы. Это заявление было сделано после того, как стало известно, что Сешнс дважды встречался с российским послом в США Сергеем Кисляком в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа, однако не сообщил о контактах с российским представителем на январском слушании в Конгрессе, на котором было утверждено назначение Сешнса.

В беседе с изданием Трамп также обвинил бывшего директора ФБР Джеймса Коми, уволенного президентом в начале мая, в том, что Коми пытался сохранить за собой свою должность с помощью компромата.

Трамп также выразил недовольство назначением бывшего директора ФБР Роберта Мюллера главой расследования министерства юстиции о возможном вмешательстве Кремля в выборы в США.

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