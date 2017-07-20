Сын и помощники Трампа дадут показания в Сенате

Сын президента США Дональд Трамп-младший, зять и советник Джаред Кушнер и бывшей менеджер предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт дадут показания комитету по делам разведки Сената США по расследованию о вмешательстве России в президентские выборы, сообщает Reuters.

Трампа-младшего, Кушнера и Манафорта допросят об их связях с представителями Кремля.

Напомним, сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, признался, что в ходе предвыборной президентской кампании встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая обещала предоставить ему информацию, порочащую Хиллари Клинтон.

Встреча с Весельницкой, известной своими связями с Кремлем, состоялась 9 июня 2016 года, через две недели после назначения Трампа кандидатом в президенты от Республиканской партии США, в здании Trump Tower.

Помимо Дональда Трампа-младшего, на встрече также присутствовали председатель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт и зять Трампа Джаред Кушнер.

Согласно заявлению Дональда Трампа-младшего, ему предложили встретиться "с человеком, у которого может быть информация, важная для предвыборной кампании".

Однако, по словам Трампа-младшего, сведения, предоставленные Весельницкой, были "туманными и бездоказательными". И они быстро поняли, что у нее нет "никакой серьезной информации".

Трам-младший подчеркнул, что встреча длилась не более получаса и не имела продолжения, а также что его отец, в то время кандидат в президенты США, не был поставлен в известность об этой встрече.

Позже Белый дом прокомментировал новость о встрече сына Трампа с российским адвокатом. По словам Шона Спайсера, Трам-младший и Наталья Весельницкая обсуждали на встрече запрет американцам на усыновление российских детей-сирот и "закон Магнитского".