Американский суд приговорил гражданина РФ к пяти годам тюрьмы за хакерские атаки

Суд в США приговорил гражданина России Марка Вартаняна к лишению свободы сроком на пять лет по обвинению в мошенничестве и разработке компьютерного вируса.

Приговор в отношении россиянина, который в марте текущего года был признан виновным в хакерских атаках, вынес суд в Атланте (штат Джорджия), передает информационное агентство "Интерфакс".

Согласно решению суда, Вартанян виновен в разработке и распространении компьютерного вируса, похищающего личную и финансовую информацию. По оценкам следствия, ущерб от вируса может составлять около 500 миллионов долларов.

Вартаняну предстоит провести в тюрьме еще три года: ему будут "засчитаны" два года, в течение которых он находился под арестом в Норвегии, откуда был экстрадирован в США в конце минувшего года.