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В мире

Житель Тамбова получил химический ожог внутренних органов от питьевой воды из магазина

время публикации: 04:18 | последнее обновление: 04:22 блог версия для печати фото
Житель Тамбова получил химический ожог внутренних органов от питьевой воды из магазина

Пенсионер из Тамбова получил ожоги внутренних органов от бутилированной воды, купленной им в магазине.

Согласно сообщению регионального СУ СКР, 18 июля 2017 года 60-летний мужчина по дороге на дачу в торговом павильоне на автобусной остановке купил питьевую воду в пластиковой бутылке объемом 0,33 литра. Приехав на дачу, мужчина перелил воду в бокал и выпил, после чего сразу почувствовал себя плохо.

"Родственники доставили пенсионера в больницу, где ему диагностировали токсическое отравление прижигающей жидкостью, в настоящее время состояние пострадавшего стабильное", – говорится в сообщении.

Родственники мужчины обратились с заявлением в правоохранительные органы, сообщает Life.ru.

По данному факту следственными органами начата проверка. Следователи изъяли бутылку, из которой пострадавший пил воду, а также арестовали всю питьевую воду аналогичной марки в торговом павильоне и на базе, с которой осуществлялись поставки в магазин. Содержимое направлено на экспертизу. Возможно, в бутылки по ошибке была налита непищевая жидкость, пишет ТАСС.

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