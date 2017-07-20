Подмосковный дом Юлии Латыниной злоумышленники опрыскали едким химическим составом

В ночь на 19 июля дом обозревателя "Новой газеты" Юлии Латыниной в подмосковном Переделкино и ее автомобиль были опрысканы едким химическим составом. В результате инцидента пострадали восемь человек, включая двух детей 5 и 9 лет и четырех людей пенсионного возраста, сообщает сайт "Новой Газеты".

"Это не первый случайна падения на Юлию Латытину. В августе 2016 года двое неизвестных напали на обозревателя "Новой газеты" в центре Москвы. Один из них вылил на журналистку фекалии, второй в это время дожидался на мотоцикле. После этого они скрылись. Спустя год нападавших так и не обнаружили. Нападение на Юлию Латынину редакция "Новой газеты" расценивает как уголовное преступление", – говорится в публикации.

Подробно об этом нападении Юлия Латынина рассказала в публикации под заголовком "О скунсах". "Те же самые люди, которые в августе прошлого года облили меня дерьмом (или их братья по разуму) сделали моему отцу – 79-ти лет – роскошный подарок на день рождения. Они предоставили нам непередаваемую возможность понюхать скунса. В рамках государевой борьбы с крамолой они опрыснули всю дачу тошнотворной химической жидкостью с ароматом гнилого лука, смешанного с не менее дивным ароматом чеснока, дерьма и немножечко бытового газа", – пишет она.

Полиция проводит проверку после того, как неизвестный облил дом в Переделкино дурнопахнущей жидкостью, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве. Имя владельца дома официально не сообщается, однако источник в столичной полиции подтвердил агентству, что речь идет о журналистке "Новой газеты" Юлии Латыниной.