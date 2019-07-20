Студентка лишена звания финалистки конкурса "Мисс Индиана и Мичиган" за исламофобию

20-летняя Кэти Чжу, уроженка Китая, выросшая в США, студентка Мичиганского университета, модель и политическая активистка, лишилась звания финалистки конкурса "Мисс Индиана и Мичиган" за расистские высказывания в соцсетях, сообщает News.com.au.

Чжу, у которой более 70 000 подписчиков в Instagram и Twitter, где она известна как PoliticalKathy, обрела интернет-славу в 2016 году, во время избирательной кампании Трампа.

В 2018 году имя Кэти вновь оказалось у всех на устах после инцидента, вызванного ее отказом примерить хиджаб во время акции "Всемирный день хиджаба", устроенной студентками-мусульманками Университета Флориды. Вскоре после этого Кэти покинула Флориду и переехала в Мичиган.

Также Чжу известна своими скандальными постами о насилии в афроамериканской общине, в которых она призывает ее представителей задуматься о том, что "черные гораздо чаще погибают по вине черных" и "сосредоточиться на проблемах своей общины, прежде чем обвинять других".

На этот раз Чжу сообщила своим подписчикам о том, что ею получено письмо от директора мичиганского Miss World America Лори Диджек, содержащее обвинения в расизме, исламофобии и бестактности по отношению к другим людям.

В письме отмечается, что высказывания Кэти Чжу в соцсетях оскорбительного содержания нарушают правила конкурса Miss World America и порочат его репутацию.





