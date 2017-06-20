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В мире

По делу о хищениях в "Седьмой студии" задержан Алексей Малобродский

время публикации: 10:17 | последнее обновление: 11:31 блог версия для печати фото
По делу о хищениях в "Седьмой студии" задержан Алексей Малобродский

Во вторник, 20 июня, представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о задержании бывшего генерального продюсера компании "Седьмая студия" Алексея Малобродского. По ее словам, в скором времени следствие планирует предъявить Малобродскому обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения, передает РИА Новости.

Алексей Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" в 2013-2015 годах и был снят с формулировкой "за допущенные финансовые нарушения в деятельности учреждения культуры Москвы", пишет Лента.ру. Но тогда материалы в правоохранительные органы не направлялись, так как в московском департаменте культуры сочли, что он просто "доверился не тем людям и подписывал не те бумаги". В настоящее время у следствия сложилось иное мнение.

Фигурантами по делу о хищении государственных средств в "Седьмой студии" также являются бывший гендиректор компании Юрий Итин и бухгалтер Нина Масляева.

По версии следствия, руководители "Седьмой студии" с 2011 по 2014 год похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства, говорится в публикации на официальном сайте СК РФ. Судя по публикациям в российских СМИ, Итин и Масляева подозреваются в хищении лишь малой части этих средств.

23 мая по этому делу был допрошен в качестве свидетеля художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр", режиссер Кирилл Серебренников. Ранее в тот же день в квартире режиссера, а также в руководимом им театре были проведены обыски.

Как отмечает NEWSru.com, среди допрошенных также оказалась экс-глава департамента господдержки искусства и народного творчества министерства культуры, а ныне директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Она проходит по делу свидетелем.

АНО "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта Кирилла Серебренникова "Платформа".

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// NEWSru.co.il // В мире // 23 мая 2017 г.
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