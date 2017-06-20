Стрельба в здании правительства Абхазии: причины выясняются

Российские СМИ сообщили о стрельбе в здании правительства Абхазии – выстрелы были слышны у кабинета председателя фонда инвалидов грузино-абхазского конфликта.

Об этом пишет 20 июня информационное агентство "Абхазия-Информ".

"В корпусе №3 кабинета министров по улице Званба, 9, произошел инцидент со стрельбой из пистолета. По словам сотрудников, работающих в корпусе, около 10 часов (совпадает с мск) раздались выстрелы у кабинета председателя фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 годов Бадры Агрба", – говорится в сообщении.

Личность преступника пока не идентифицирована.

Информация уточняется.