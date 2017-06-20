Студенты Университета Сан-Франциско подали в суд на "антисемитское" руководство вуза

Группа студентов Государственного университета Сан-Франциско подала в суд на этот вуз, который они обвиняют в антисемитизме. Исковое заявление, поддержанное членами местной еврейской общины, рассмотрит Федеральный суд штата Калифорния.

Об этом пишет во вторник, 20 июня, сайт газеты The Jerusalem Post.

Истцы утверждают, что руководство Государственного университета Сан-Франциско долгие годы культивирует антисемитизм и проводит сознательную дискриминационную политику в отношении еврейских студентов, которые сегодня опасаются носить кипы и украшения в виде Звезды Давиди в аудиториях и на территории кампуса.

В числе тех, кто подписался под этим иском – студенческое сообщество NGO, организация The Lawfare Project и международная адвокатская фирма Winston & Strawn LLP.

Ответчиками по этому делу являются Попечительский совет Калифорнийского государственного университета, ректор Государственного университета Сан-Франциско Лесли Вонг и несколько других сотрудников этого вуза.

Триггером для подачи иска стал инцидент, происшедший в апреле 2016 года, когда пропалестинские активисты сорвали выступление с трибуны университета мэра Иерусалима Нира Барката.

На этом мероприятии, организованном кампусом "Гилель", еврейские студенты подверглись оскорблениям со стороны бушующей толпы, которая использовала мегафоны и угрожала физической расправой еврейским студентам, пришедшим на лекцию Барката.

Истцы утверждают, что полиция кампуса, включая шефа, не вмешивалась, получив соответствующие указания от руководства университета, правила которого были нарушены вопиющим образом.

"Параграф №6 Закона о гражданских правах от 1964 года является основой современного американского стандарта, гарантирующего равную защиту представителям всех слоев общества. Если судьи откажутся его применить, мы найдем способ заставить их придерживаться закона", – так прокомментировала этот иск Брук Гольдштейн, глава адвокатской конторы The Lawfare Project.