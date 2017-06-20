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В мире

На Центральном вокзале в Брюсселе нейтрализован террорист в "поясе смертника"

время публикации: 22:39 | последнее обновление: 22:44 блог версия для печати фото
На Центральном вокзале в Брюсселе задержан террорист в "поясе смертника"

Вечером 20 июня было приостановлено движение поездов в Брюсселе после того, как было получено сообщение о взрывах и стрельбе в районе Центрального вокзала.

Бельгийские СМИ сообщают, что производится эвакуация людей. На площади перед вокзалом большое количество машин "скорой помощи" и полиции.

Также полиция эвакуировала центр города, площадь Гран-Плас и несколько ближайших улиц.

Телеканал RTBF передал, что на вокзале полицейские нейтрализовали предполагаемого террориста, на которым был "пояс смертника".

Нет информации о пострадавших и раненых.

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