На Центральном вокзале в Брюсселе нейтрализован террорист в "поясе смертника"

Вечером 20 июня было приостановлено движение поездов в Брюсселе после того, как было получено сообщение о взрывах и стрельбе в районе Центрального вокзала.

Бельгийские СМИ сообщают, что производится эвакуация людей. На площади перед вокзалом большое количество машин "скорой помощи" и полиции.

Также полиция эвакуировала центр города, площадь Гран-Плас и несколько ближайших улиц.

Телеканал RTBF передал, что на вокзале полицейские нейтрализовали предполагаемого террориста, на которым был "пояс смертника".

Нет информации о пострадавших и раненых.