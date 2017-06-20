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Ученые: современная кошка была приручена в Древнем Египте 10.000 лет назад

время публикации: 19:34 | последнее обновление: 19:34 блог версия для печати фото
Ученые: современная кошка была приручена в Древнем Египте 10.000 лет назад

Результаты исследований, проведенных бельгийскими археологами из Университета Левена совместно с их коллегами из Королевского института естественных наук, свидетельствуют о том, что предками современных домашних кошек были уроженцы Древнего Египта и Ближнего Востока, прирученные человеком около 10.000 лет назад и завезенных затем в Европу и другие части света.

Об этом пишет во вторник, 20 июня, новостной портал Рhys.org, популяризирующий новости из мира науки.

Эти данные были получены путем анализа ДНК костей, зубов, кожи и шерсти останков более 200 особей вида Felis silvestris, найденных в археологических раскопках на Ближнем Востоке, в Африке и в Европе. Возраст останков – от 100 до 9.000 лет, говорится в этой статье.

Древние кошки в большинстве своем имели полосатый окрас, что подтверждают египетские фрески. Пятнистые были редкостью даже в период Средневековья.

Известны пять подвидов Felis silvestris, причем судя по строению скелета, древние кошки ничем не отличались от современных. Античные аграрии использовали это животное для борьбы с грызунами, истреблявшими запасы зерна, а моряки брали кошек на борт, чтобы избежать нашествия крыс и тараканов.

Таким образом ареал обитания кошек расширился – их останки находят сегодня в Юго-Западной Азии, в Африке, Европе и даже на стоянках викингах на побережье Балтийского моря.

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Вторник, 20 июня 2017 г.
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