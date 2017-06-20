"Свободу Газе" – написали антисемиты на вывеске еврейского магазина в окрестностях Чикаго

Популярный еврейский минимаркет под названием Shmaltz Deli, расположенный в городе Нэйпервилл, штат Иллинойс, подвергся нападению злоумышленников, которые изуродовали витрину надписью "Свободу Газе".

Полиция расследует этот инцидент как преступление на почве ненависти, пишет во вторник, 20 июня, сайт телеканала CBS Chicago.

Шеф местной полиции Лу Каммисо заявил в интервью телеканалу, что не видит угрозы в этом "политическом заявлении", но тот факт, что магазин принадлежит еврею Говарду Бендеру, делает этот инцидент преступлением.

Бендер рассказал журналистам, что он потратил два часа, чтобы ликвидировать эту надпись, которую заменил другой: "Ненависти тут не место". Он описал происшедшее в своем блоге в социальной сети Facebook, опубликовав там следующий текст:

"Shmaltz Deli – единственный еврейский магазин в округе, и мы горды поддержкой еврейской общины, которая, впрочем, далеко не монолитна. Мы объединяемся на почве палестино-израильского конфликта и нападений из-за рубежа, потому что это – антисемитизм".