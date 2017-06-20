В доме террориста с Елисейских полей обнаружен склад оружия: преступник имел лицензию

Сотрудники парижской военной полиции (жандармерии) провели обыск в доме террориста, атаковавшего накануне полицейский микроавтобус на Елисейских полях и застреленного в ходе спецоперции, и обнаружили там склад оружия и боеприпасов.

Об этом пишет во вторник, 20 июня, сайт телеканала France24 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

31-летний террорист, имя которого пресса пока не обнародует, фигурировал в "списке S", куда сотрудники служб безопасности вносят имена сторонников радикального ислама. Тем не менее, злоумышленник являлся обладателем лицензии на ношение оружия.

Ранее в его автомобиле модели Renault Megane были найдены газовые баллоны, автомат Калашникова, пистолет и патроны, сообщил телеканал BFM TV.

Эдуар Филипп, глава правительства Франции, полагает, что лицензия на ношение оружия была выдана преступнику до того, как он попал в поле зрения спецслужб. Однако тот факт, что у джихадиста не отобрали лицензию, он расценивает как недоработку правоохранительных органов.

Накануне сообщалось, что наезд на полицейский микроавтобус в районе Елисейских полей был намеренным и является актом террора. Прокуратура Парижа возбудила дело о террористическом нападении.

Напомним, что полиция Франции находится в состоянии повышенной боеготовности уже второй год – после серии терактов в столице.

Ранее в этом месяце неизвестный злоумышленник, вооруженный молотком, напал на полицейского, охранявшего Собор Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари), и попытался нанести ему удар.

Французская полиция квалифицировала нападение как теракт. Причины и обстоятельства этого преступления расследуются отделом полиции по борьбе с терроризмом.

В апреле этого года спецслужбам Франции удалось предотвратить теракт, который должен был произойти на завершающем этапе президентской кампании. Двое подозреваемых были задержаны.

Ранее в этом месяце на Елисейских полях произошло нападение на полицейских, в результате которого один страж порядка погиб, а его коллега получил ранения. СМИ сообщали, что следователи обнаружили при осмотре места происшествия на Елисейских полях записку, в которой упоминается ИГ.