Умерла знаменитый итальянский модельер Карла Фенди

В Риме скончалась модельер Карла Фенди, многие годы определявшая стратегию развития всемирно известной группы Fendi, сообщает РИА Новости. Ей было 80 лет.

Итальянские СМИ пишут, что Карла Фенди недавно перенесла тяжелое заболевание легких, несколько дней назад она выписалась из больницы и вернулась в свою римскую резиденцию – знаменитый Палаццо Русполи, где умерла поздно вечером в понедельник, 19 июня.

История модного дома Fendi

по публикации Википедии

Компания была основана в 1918 году Аделью Касагранде как магазин кожи и меха в Риме на Виа дель Плебицио. В 1925 году Адель вышла замуж за Эдуардо Фенди, и они приняли решение сменить название на Fendi. Следующий магазин они открыли в 1932 году на Виа Пьяве.

После окончания войны к активному возрождению деятельности компании присоединяются все пять дочерей четы Фенди: Паола стала экспертом по выделке меха, Анна – дизайнером, Франка – специалистом по связям с общественностью, Карла занималась всеми текущими делами компании, а Альда стала коммерческим директором бренда.

"Наша мама говорила: вы как пять пальцев на руке, у каждой есть своя собственная роль", – любила повторять Карла Фенди.

Самым важным бизнес-решением сестер стало приглашение молодого немецкого дизайнера Карла Лагерфельда, которому суждено было превратить принадлежащий сегодня концерну LVMH Дом Fendi в передового производителя самых легких и изысканных мехов на рынке. И именно Карл придумает для Дома знаменитый логотип Fendi – две буквы F, одна из которых перевернута.

Первая же коллекция шуб Fendi, которую Карл представил в 1966 году, имела оглушительный успех. С тех пор шубы Fendi превратились в символ роскоши и красивой жизни и получили пропуск не только на знатные приемы, но и на лучшие съемочные площадки страны: Fendi создавали шубы для Сильваны Мангано в картине "Семейный портрет в интерьере" Лукино Висконти и наряды Изабель Юппер в "Подлинной истории дамы с камелиями".

В 1977 году Дом Fendi представил первую коллекцию pret-a-porter, в 1984 году коллекции Fendi пополнились галстуками, перчатками, джинсами, очками, ручками и зажигалками. В 1988 году появился первый женский парфюм Fendi, в 1989 – мужской Fendi Uomo, в 1990 году Fendi выпустил первую коллекцию одежды для мужчин, а в 1997 году внучка основателей марки Сильвия Вентурини Фенди создала еще один культовый продукт под логотипом Fendi – сумочку Baguette, которую рекомендовалось носить как французский багет. Позже появятся и ироничные мини-версии багета – миниатюрные "круассаны".

Контрольный пакет компании Fendi принадлежит альянсу LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy S.A). Решение о продаже компании было принято в 1999 году. В результате коллаборации открылись флагманские магазины Fendi в Париже и Лондоне. В 2001 LVMH Group выкупила акции Prada, в следующем году приобрела акции Fendi, а в 2004 году стала единственным держателем контрольного пакета акций.

В 2005 году Модный дом Fendi отметил свое восьмидесятилетие. В связи с событием был открыт Palazzo Fendi (Дворец Фенди) в Риме. Новое здание объединило в себе студии, ателье по изготовлению мехов и крупнейший в мире магазин Fendi.

19 октября 2007 года мир увидел грандиозное шоу от Fendi – первый показ мод на Великой Китайской Стене. В показе участвовали 88 моделей. Подиум был одним из самых длинных за всю историю модных дефиле – 88 метров (8 считается в Китае счастливым числом).

29 февраля 2008 года в Париже, по случаю открытия 22 магазина Fendi на 22 Avenue Montaigne, для аудитории из 400 гостей состоялся частный концерт пятикратного лауреата премии "Грэмми" Эми Уайнхаус.

В настоящее время у Fendi открыто более 160 магазинов в 25 странах.