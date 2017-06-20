Опрос: почти половина австрийских мусульман – антисемиты

Результаты исследования, проведенного Университетом педагогики в Вене, свидетельствуют о том, что почти половина австрийских мусульман являются антисемитами. Ученые объясняют эти печальные цифры "систематической делегитимацией" Израиля в подавляющем большинстве мусульманских стран и "импортом антисемитизма" на территорию Европы.

Об этом пишет во вторник, 20 июня, австрийская газета Der Standard.

В ходе этого исследования юным мусульманам в возрасте от 16 до 19 лет, выходцам из семей иммигрантов, был задан вопрос: считают ли они, что евреи обладают чрезмерным влиянием на ситуацию в Австрии. 48% опрошенных ответили утвердительно.

Der Standard также приводит результаты опроса, проведенного в 2015-м и 2016 годах венским социологом Кенаном Гунгером, который продемонстрировал тот же уровень антисемитизма, что и сегодняшний.

Гунгер утверждает, что в мусульманской среде господствует нарратив, согласно которому Запад подавляет исламский мир, и лидером этой "кампании" является Израиль.

В статье также отмечается, что молодые австрийские мусульмане не делают различий между израильскими и австрийскими евреями, а школьные учителя не в состоянии объяснить школьникам роль Израиля в конфликте с палестинцами.