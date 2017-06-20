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В мире

Трагедия на Ладожском озере: погибла девочка, два подростка пропали без вести

время публикации: 10:47 | последнее обновление: 10:47 блог версия для печати фото
Трагедия на Ладожском озере: погибла девочка, два подростка пропали без вести

На Ладожском озере (республика Карелия, РФ) проводится операция по поиску подростков, которые пропали без вести после того, как их лодка перевернулась.

Как сообщает NEWSru.com, вечером 19 июня на Ладожском озере перевернулась лодка с пятью подростками 15-17 лет. Двоим из них удалось спастись самостоятельно. Погибла девочка. Еще двух подростков продолжают искать.

К поисково-спасательной операции привлечены около 260 человек и 55 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8.

Российские СМИ отмечают, что трагедия на Ладоге напоминает прошлогоднюю трагедию в Пряжинском районе Карелии. 18 июня 2016 года 47 воспитанников детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" и четверо сопровождающих на лодках попали в шторм на Сямозере. Две лодки перевернулись и затонули. 14 детей погибли. Следственный комитет РФ тогда возбудил дело по ч. 3 ст. 238, а также по ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц").

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