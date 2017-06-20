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В мире

Орбитальный телескоп Kepler обнаружил 10 возможных "близнецов" Земли

время публикации: 03:33 | последнее обновление: 03:38 блог версия для печати фото
Орбитальный телескоп Kepler обнаружил 10 возможных "близнецов" Земли (иллюстрация)

Орбитальный телескоп Kepler обнаружил в созвездиях Лебедя и Лиры 10 экзопланет, которые похожи по размерам на Землю и могут обладать условиями, подходящими для жизни. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA).

"Команда космического телескопа Kepler опубликовала каталог, в котором представлены 219 новых объектов-кандидатов в экзопланеты, 10 из которых по размеру схожи с Землей и находятся в "зоне жизни", то есть на таком расстоянии от звезды, где вода может находиться в жидком виде на поверхности планеты", – цитирует сообщение ТАСС.

В общей сложности в каталоге Kepler, представленном в понедельник, 19 июня, имеются 4.034 объекта. Для 2.335 подтвержден статус планет, около 30 из них по размеру схожи с Землей и расположены в "зоне жизни".

Космический телескоп Kepler стоимостью 600 миллионов долларов, названный в честь великого астронома Иоганна Кеплера и выведенный на орбиту в 2009 году, предназначен для поиска планет транзитным методом – с помощью фиксации колебания яркости звезд при прохождении планеты по их дискам.

Телескоп Kepler наблюдает за 150.000 звезд в созвездиях Лиры, Лебедя и Дракона. По оценкам астрономов, основанным на данных, получаемых с телескопа Kepler, планет, пригодных для жизни, может быть несколько миллионов.

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