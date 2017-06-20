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В мире

На Курском вокзале в Москве столкнулись два поезда

время публикации: 02:31 | последнее обновление: 02:33 блог версия для печати фото
На Курском вокзале в Москве столкнулись два поезда

В районе Курского вокзала в Москве в понедельник, 19 июня, произошло столкновение скоростного поезда "Стриж" с пригородной электричкой.

"Поезд "Стриж" заходил на Курский вокзал, а электропоезд "Нахабино — Щербинка" выходил с вокзала. На малом ходу они столкнулись", – сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.

В результате аварии за медицинской помощью обратились три человека. Два вагона сошли с рельсов. Оба поезда получили серьезные повреждения, передает РИА Новости.

Как отметили в пресс-службе московского ГУ МЧС, во время маневра электрички колесные пары двух вагонов сошли с рельсов, состав накренился и задел пассажирский поезд, который прибывал из Нижнего Новгорода.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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