Вынесен приговор по делу "девочки Лизы", якобы изнасилованной мигрантами

Суд столичного района Тиргартен приговорил 24-летнего жителя Берлина, которого пресса называет Исмет С., к году и девяти месяцам лишения свободы условно и четырехлетнему испытательному сроку – за сексуальные действия в отношении школьницы Лизы, дочери российских немцев.

Подсудимый также должен выплатить штраф в размере трех тысяч евро, пишет во вторник, 20 июня, немецкое издание DW со ссылкой на источник в суде.

Подсудимый, кроме того, признан виновным в изготовлении порнографии, поскольку он сделал видеозапись сексуальной сцены на мобильный телефон.

После начала процесса, открытого для общественности и прессы, всех присутствующих попросили покинуть зал заседаний. Саму жертву сексуального насилия, "девочку Лизу", оградили от внимания журналистов. Представители обвинения, суда и сам обвиняемый от комментариев отказались. Адвокат Лизы тоже отказался говорить с немецкими СМИ, заявив, что те ранее "издевались" над девочкой.

Подсудимый полностью признал свою вину, поэтому "девочка Лиза" на процессе не выступала, хотя была приглашена в качестве свидетеля и находилась в здании суда.

Судья подчеркнул: несмотря на то, что сексуальные контакты происходили по обоюдному согласию, на тот момент жертве еще не исполнилось 14 лет

Напомним, что в Германии любые сексуальные контакты с лицами, не достигшими указанного возраста, считаются сексуальным насилием над детьми и преследуются законом.

Ранее представитель земельного суда по уголовным делам в Берлине подчеркнула, что эпизоды, инкриминированные Исмету С., происходили в октябре и ноябре 2015 года и не связаны с исчезновения "девочки Лизы" в январе 2016 года, широко освещаемым в прессе.

Как уже сообщалось, в январе 2016 года российские СМИ сообщив об исчезновении "девочки Лизы", утверждали, что ее похитили и изнасиловали мигранты. В берлинском районе Марцан состоялся массовый митинг, на котором русскоязычные жители Берлина призвали защитить их детей.

Инцидент спровоцировал дискуссию на международном уровне. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Лизу "нашей девочкой" и упрекнул власти ФРГ в попытке "политкорректно залакировать действительность". В ответ Франк-Вальтер Штайнмайер, занимавший тогда пост министра иностранных дел Германии, заявил, что Лавров вмешивается во "внутригерманскую дискуссию о мигрантах и разжигает ее". Ситуацию удалось разрядить в ходе телефонной беседы между Штайнмайером и Лавровым.